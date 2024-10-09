Boko Haram Saldırısında 2 Asker Öldü

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Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak-Kuzey bölgesine bağlı Kerala kasabasında devriye gezen askeri araca Boko Haram üyeleri silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 asker öldü, 3 asker yaralandı.

Bölgede güvenlik güçleri örgüt üyelerine karşı operasyon başlattı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.