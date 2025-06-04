Bolat'tan Çok Taraflı Ticaret Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolat'tan Çok Taraflı Ticaret Vurgusu

Bolat\'tan Çok Taraflı Ticaret Vurgusu
04.06.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, OECD'de çok taraflı ticaret kurallarının korunması gerektiğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda çok taraflı ticaret sistemi kurallarının korunması gerektiğini bildirdi.

Bolat, Fransa'nın başkenti Paris'te OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bolat, Türkiye'nin kurucu üyelerinden olduğu OECD'nin, Avrupa'nın yeniden imarı için ABD'nin ve ana Avrupa ülkelerinin öncülüğünde 1948'de kurulan bir işbirliği, koordinasyon ve kalkınma kuruluşu olduğuna işaret etti.

Bugün 38 üyesi olan OECD'nin Genel Sekreterliğinin ve üye ülkelerin daimi temsilcilerinin Paris'te olduğunu belirten Bolat, OECD Genel Merkezi'nde yılda bir defa ticaret, dışişleri, hazine ve maliye bakanlarının davet edildiği ortak bir Bakanlar Konseyi Toplantısı yapıldığını aktardı.

Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında katıldığı bir oturumda uluslararası ekonomik sistemin karşı karşıya olduğu sınamalar ve çok taraflı uluslararası ticaret sisteminin karşı karşıya olduğu risklerin tartışıldığını kaydetti.

Bununla ilgili OECD ülkelerinin üzerinde mutabık kaldıkları konularda bir bildiri yayınlandığını dile getiren Bolat, şöyle devam etti:

"Bu toplantıda tabii ana husus, özellikle ülkelerin gerek sübvansiyonları yoluyla dış ticarette başka ülkelere zarar veren politikaları, gerekse de çok taraflı sistemden iki taraflı anlaşmalara dönen uygulamalardan kaynaklanan çok taraflı sistemin ve ticaretin serbestleşmesi sürecinin geriye gitmesi. Bunların sonucunda da uluslararası doğrudan yatırımların başka ülkelere azalması ve dünyada ekonomik refah ve halkların satın alma gücü konusunda giderek artan kaygılar, ekonomik büyümenin yavaşlaması, dünya ticaretindeki artışın yavaşlaması gibi hususlar."

Bolat, oturumda yaptığı konuşmada çok taraflı ticaret sistemi kurallarının mutlaka korunması ve bazı ülkelerin sübvansiyonlara başvurarak dünya ticaretinde rekabet gücü kazanma çabalarının engellenmesi gerektiğini ortaya koyduklarını vurguladı.

Konuşmasında OECD ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) arasındaki karşılıklı etkileşim ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin uluslararası finans sistemine erişiminin artırılması gibi önerileri de dile getirdiklerini aktaran Bolat, şunları söyledi:

"Aslında bu öneriler de birçok üye ülke temsilcileri tarafından da zaten kabul edilip destekleniyor. Ama buradaki eksik olan şey; aslında doğruları çok ülkeler seslendiriyorlar ama birçokları yanlışları uygulamakta ısrar ediyorlar."

Bolat, önemli bir kuruluş olan OECD nezdinde dünya ekonomisi ve dünya ticaret sistemindeki kaygılar ve olumsuz hususlar konusunda beyin jimnastiği yapıldığına, fikirler ve öneriler oluşturulduğuna işaret ederek, "(OECD) Bunun IMF'de (Uluslararası Para Fonu), Dünya Bankası'nda, Dünya Ticaret Örgütü'nde tartışılarak kabul edilmesi sürecini işletiyor." dedi.

"Umarız OECD'nin bu çalışmaları dünya ekonomisi için fayda meydana getirir"

Bakan Bolat, "Umarız bu seneki toplantılar dünya ekonomisinde ve dünya ticaretindeki son kaygı verici gelişmeler, artan korumacılık ve ticaret savaşları karşısında üye ülkelerin çoğunluğunun uyanışına vesile olur ve çok taraflı ortak kararların alındığı şeffaf uygulamalarla dünya ticareti ve dünya ekonomisinin yeniden yükselişe ulaşması için bir vesile olur." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşme çağında ve yeşil ekonominin giderek dünyada güçlendiği bir çağda birçok ülkenin yatırıma ve bu alanlarda uygulamaları benimsemeye ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Bolat, "Bu görüşlerimizi biz OECD'de Türkiye'miz, hükümetimiz adına ortaya koyduk. Umarız OECD'nin bu çalışmaları dünya ekonomisi için fayda meydana getirir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolat'tan Çok Taraflı Ticaret Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanan adam hayatını kaybetti Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki ofis binasını 2,25 milyar TL’ye sattı Eczacıbaşı Holding, Şişli'deki ofis binasını 2,25 milyar TL'ye sattı
Bodrum’da 1 lahmacuna servet ödedi Yaptığı yorum bomba Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde mide bulandıran görüntüler Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı

14:57
Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak
Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak
14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:11
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
19:57
Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
19:56
İddia olay Trabzon’u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam’da
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da
19:53
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası
'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 15:27:01. #7.13#
SON DAKİKA: Bolat'tan Çok Taraflı Ticaret Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.