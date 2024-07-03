Bolivya'da başarısız darbe girişimi soruşturması: 30'dan fazla şüpheliye soruşturma açıldı

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LA PAZ, 3 Temmuz (Xinhua) -- Bolivya'da 30'dan fazla sivil ve askeri şüpheliye, 26 Haziran'da Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'ye karşı başlatılan başarısız darbe girişiminde rol oynadıkları iddiasıyla soruşturma açıldı.

Savcı Franklin Alborta, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunun genel itibarıyla oldukça karmaşık bir dava olduğunu vurgulamalıyız. İlk etapta 30'dan fazla kişinin resmi olarak soruşturma altında olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Silahlı kuvvetlerin seçkin grubu F10'un komutanı Vladimir Lupa Salamanca Pazartesi günü tutuklandı. En son tutuklananlardan biri olan Salamanca'nın La Paz'daki savcılara ifade vermesi bekleniyor.

Önemli sanıklar arasında eski ordu komutanı ve darbe lideri General Juan Jose Zuniga, eski donanma komutanı Juan Arnez ve eski hava kuvvetleri komutanı Marcelo Zegarra bulunuyor.