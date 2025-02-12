Bolivya'da Heyelan: 2 Ölü

Güncel

LA PAZ, 12 Şubat (Xinhua) -- Bolivya'nın başkenti La Paz'da bir kargo kamyonunun heyelan nedeniyle otoyolda devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Bölge polis amiri, gerçekleşen kazanın ülke genelinde toprak kaymalarını tetikleyen şiddetli yağışların ardından pazartesi sabahı Quiabaya-Sorata Otoyolu'nda meydana geldiğini söyledi.

Kasım 2024'ten bu yana aralıksız yağan yağmurlar Bolivya genelinde geniş çaplı yıkıma neden oldu.

Sivil Savunma Bakan Yardımcılığı, 5 Şubat itibarıyla yağışlardan 109.156 ailenin olumsuz etkilendiğini veya yerlerinden olduğunu, 300'den fazla evin de tamamen yıkıldığını bildirdi.