LA PAZ, 12 Şubat (Xinhua) -- Bolivya'nın başkenti La Paz'da bir kargo kamyonunun heyelan nedeniyle otoyolda devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Bölge polis amiri, gerçekleşen kazanın ülke genelinde toprak kaymalarını tetikleyen şiddetli yağışların ardından pazartesi sabahı Quiabaya-Sorata Otoyolu'nda meydana geldiğini söyledi.
Kasım 2024'ten bu yana aralıksız yağan yağmurlar Bolivya genelinde geniş çaplı yıkıma neden oldu.
Sivil Savunma Bakan Yardımcılığı, 5 Şubat itibarıyla yağışlardan 109.156 ailenin olumsuz etkilendiğini veya yerlerinden olduğunu, 300'den fazla evin de tamamen yıkıldığını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Bolivya'da Heyelan: 2 Ölü - Son Dakika
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