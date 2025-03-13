Bolivya'da Otobüs Kazası: 13 Ölü, 20 Yaralı

LA PAZ, 13 Mart (Xinhua) -- Bolivya'nın güneyindeki Potosi ve Chuquisaca bölgelerini birbirine bağlayan bir yolda meydana gelen otobüs kazasında en az 13 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 20 kişi de yaralandı.

Potosi Transit Operasyon Ajansı Müdürü Albay Victor Benavidez, ölü sayısını teyit ederken, ağır yaralıların bulunması nedeniyle bu sayının artabileceğini belirtti.

Benavidez, "Hayatını kaybedenlerin sayısının artmamasını umuyoruz, ancak durumu kritik olan yaralılar var" ifadelerini kullandı.

İlk belirlemelere göre otobüs, çarşamba günü öğle saatlerinde Ocuri belediyesi yakınlarında yoldan çıkarak bir kayaya çarptı.

Cochabamba kentinden yola çıkan otobüs, batıdaki Oruro bölgesine gidiyordu. Ancak tüm ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar yüzünden ana yolda meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle sürücü, güneydeki Sucre kentinden geçen alternatif bir güzergahı kullanmak zorunda kaldı.

Yapılan ilk incelemeler, rotayı bilmeyen otobüs şoförünün yüksek hızda seyrederek direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ortaya koydu.

Bu ayın başlarında Potosi'nin aynı dağlık bölgesinde meydana gelen iki kazada en az 68 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.