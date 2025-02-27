Bolivya'da sağanak yağışlar 37 can aldı - Son Dakika
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Bolivya'da sağanak yağışlar 37 can aldı

Bolivya'da aşırı yağışlar nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetti, 1.684 yerleşim yeri zarar gördü.

27.02.2025 10:51
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LA PAZ, 27 Şubat (Xinhua) -- Bolivya'da sağanak yağışlar nedeniyle kasım ayından bu yana toplam 37 kişi hayatını kaybetti.

Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "16'sı ülkenin orta kesimindeki Cochabamba departmanında olmak üzere ölü sayısı 37'ye yükseldi. 6 kişiden hala haber alınamıyor" açıklamasını yaptı.

Cochabamba'nın yanı sıra La Paz'da 8, Potosi'de 5, Chuquisaca'da 5, Tarija'da 2 ve Santa Cruz'da ise 1 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan La Paz'da 3, Cochabamba'da 2 ve Chuquisaca'da 1 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Calvimontes, aşırı yağışlar sonucu yaklaşık 379 evin yıkıldığını belirterek, bunların 319'unun La Paz departmanında, 35'inin Cochabamba'da, 20'sinin Beni'de ve 5'inin Potosi'de olduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı, "Aşırı yağışlar nedeniyle 1.684 yerleşim yeri zarar gördü, 43.171 kişi mağdur oldu ve toplamda 161.125 aile etkilendi" ifadelerini kullandı.

Calvimontes, Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Servisi'nin hava durumu uyarısının La Paz, Cochabamba, Tarija, Pando, Beni ve Potosi departmanları için hala yürürlükte olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Bolivya'da sağanak yağışlar 37 can aldı - Son Dakika

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