Bolu Dağı'nda Otobüs Yangını

ANADOLU Otoyolu'nun Bolu Dağı viyadükleri mevkisinde yolcu otobüsü alev alev yanarken, otobüste bulunan 33 kişi yara almadı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı 1'inci Viyadük mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Kenan B. idaresindeki 34 MTC 935 plakalı içinde 33 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücü dumanlar fark edince otobüsü emniyet şeridine park edip, yolcuları tahliye etti. Büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında otobüs kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım bir süre durdu. Yangının söndürülmesinin ardından yolda ulaşım normale döndü. Otobüste bulunan yolcular, çağrılan başka bir otobüsle yollarına devam etti. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,