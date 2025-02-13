Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı

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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

DÜZCE - Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda tipi şeklinde kar yağışı etkili oluyor.

Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından 2 gündür güneşli havanın etkisinde olan Bolu Dağı'nda yeniden kar yağışı başladı. Tipi şeklinde yağan kar öncesinde, Karayolları ekipleri her iki şeritte de olumsuzluk yaşanmaması adına tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Yolun bazı bölgelerinde sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, kar yağışının gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.