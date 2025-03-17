Bolvadin'de Manifatura Dükkanı Yangını

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde manifatura dükkanı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
İlçede Çarşı Cami arkasında bulunan manifatura dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye erlerince söndürülen yangında manifatura dükkanı kullanılamaz hale geldi.
Bir itfaiye erinin de dumandan etkilendiği bildirildi.
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