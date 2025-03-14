Bornova Belediye Başkanı Eşki, 14 Mart Tıp Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Eşki, 14 Mart Tıp Bayramı'nı Kutladı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sağlık İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaparak, vatandaşların taleplerini dinledi ve sağlık hizmetlerini geliştirme sözü verdi.

14.03.2025 09:48
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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Başkan Eşki, sağlık hizmetlerinin toplum için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Sağlık her şeyden önce gelir" dedi.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret eden Başkan Eşki, personellerin bayramını kutladı. Özgül Gündüz Halk Sağlığı Binası'ndaki ziyaretinde sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinleyen Eşki, sağlık alanındaki hizmetleri daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

"Sağlık İşleri Müdürlüğümüzü güçlendirmeye devam edeceğiz"

Bornova Belediyesi olarak sağlık hizmetlerine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Eşki, eksiklerin giderilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu dönem elimizden geldiğince Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne destek olmaya çalıştık. Bazı eksiklerimiz var, bunları gidermek için çaba göstereceğiz. Fen işleri, sosyal işler ve sağlık işleri, vatandaşlarımızın en çok talepte bulunduğu müdürlükler arasında. O yüzden burayı göz bebeğimiz gibi görüyor ve desteklemeye devam ediyoruz. Sizleri vatandaşlarla daha çok buluşturmak, sağlık sorunlarını daha hızlı çözmek istiyoruz."

"Hizmetlerimizden vatandaşlarımız memnun"

Başkan Yardımcısı Duygu Bölük ise Bornova Belediyesi'nin sunduğu sağlık hizmetlerinden vatandaşların duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Bazen rastgele vatandaşlarımızla konuşuyor, hizmetlerimiz hakkında görüşlerini alıyoruz. Evde Bakım Hizmeti, diyetisyen ve berber hizmetleri gibi çalışmalarımızla ilgili olumsuz bir geri dönüş almadık. Aksine çok memnun olduklarını ve teşekkür ettiklerini söylüyorlar. Bu da ekip arkadaşlarımızın ne kadar özverili çalıştığını gösteriyor" ifadeleri kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Eşki, 14 Mart Tıp Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

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