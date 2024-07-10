Bornova Belediyesi 'Acil Müdahale Ekibi' Kurdu

Güncel

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tespit ettikleri sorunları aynı gün içinde çözen 'Acil Müdahale Ekibi' kurdu. Planlama ya da diğer kurumlarla koordinasyon gerektirmeyen, hızla çözülebilecek asfalt yaması, kaldırım tamiri, park bakımı ya da ot temizliği gibi sorunlar, aynı günde çözülüyor.

Her sabah mesaiye saat 05.00'te Bornova'nın farklı bir mahallesinde başlayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, muhtar, meclis üyeleri ve bürokratlarıyla gezip sorunları yerinde tespit ediyor. Bu geziler sırasında hızla çözülebilecek sorunları not alan Acil Müdahale Ekipleri aynı gün sorunu çözüyor.

Dörder kişilik ekipler

Her biri dört kişiden oluşan ekipler asfalt yaması, parke taş tamirinin yanı sıra diğer müdürlüklerle koordine olarak tehlike arz eden otluk alanların temizlenmesi, ağaçların budanması ya da çöp konteyneri bakımı ve temizlik gibi alanlara müdahale ediyor. Bu sayede pek çok küçük sorun aynı gün içinde çözülürken, planlama ya da diğer kurumlarla koordinasyon gerektiren sorunlar programa alınarak takip ediliyor.

Bornovalı da memnun

Acil Müdahale Ekiplerinin Bornovalılar tarafından da çok beğenildiğini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Elbette hedefimiz sorunları kökten çözmek. Ancak bu çözümler genellikle planlama ya da UKOME, elektrik ya da doğalgaz firmalarıyla koordinasyon gerektiriyor. Bornovalının konforunu bir nebze daha arttırabilmek için daha küçük ölçekte ve hızla müdahale edilebilecek alanlara özel çözüm geliştirdik. Mümkün olduğu ölçüde aynı gün sorun çözülüyor. Sabah ziyaretimiz sırasında sorunu bize işaret eden Bornovalılar yine aynı gün çözüldüğünü gördüğünde çok memnun oluyorlar. Bu memnuniyeti sahada hissediyoruz. Bornovalılara temel belediyecilik hizmetlerinde birkaç ay içinde büyük değişim sözü vermiş, buna da 'Sıfırıncı projemiz' demiştik. Ekip arkadaşlarımızın özverili biçimde verdiği bu emeğin Bornovalıların da takdirini kazanması bizleri mutlu ediyor" dedi.