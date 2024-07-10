Bornova Belediyesi 'Acil Müdahale Ekibi' Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediyesi 'Acil Müdahale Ekibi' Kurdu

Geniş Video İzle

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tespit ettikleri sorunları aynı gün içinde çözen 'Acil Müdahale Ekibi' kurdu. Ekip, asfalt yaması, kaldırım tamiri, park bakımı gibi sorunları hızla çözerek Bornovalıların memnuniyetini kazandı.

10.07.2024 12:18  Güncelleme: 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tespit ettikleri sorunları aynı gün içinde çözen 'Acil Müdahale Ekibi' kurdu. Planlama ya da diğer kurumlarla koordinasyon gerektirmeyen, hızla çözülebilecek asfalt yaması, kaldırım tamiri, park bakımı ya da ot temizliği gibi sorunlar, aynı günde çözülüyor.

Her sabah mesaiye saat 05.00'te Bornova'nın farklı bir mahallesinde başlayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, muhtar, meclis üyeleri ve bürokratlarıyla gezip sorunları yerinde tespit ediyor. Bu geziler sırasında hızla çözülebilecek sorunları not alan Acil Müdahale Ekipleri aynı gün sorunu çözüyor.

Dörder kişilik ekipler

Her biri dört kişiden oluşan ekipler asfalt yaması, parke taş tamirinin yanı sıra diğer müdürlüklerle koordine olarak tehlike arz eden otluk alanların temizlenmesi, ağaçların budanması ya da çöp konteyneri bakımı ve temizlik gibi alanlara müdahale ediyor. Bu sayede pek çok küçük sorun aynı gün içinde çözülürken, planlama ya da diğer kurumlarla koordinasyon gerektiren sorunlar programa alınarak takip ediliyor.

Bornovalı da memnun

Acil Müdahale Ekiplerinin Bornovalılar tarafından da çok beğenildiğini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Elbette hedefimiz sorunları kökten çözmek. Ancak bu çözümler genellikle planlama ya da UKOME, elektrik ya da doğalgaz firmalarıyla koordinasyon gerektiriyor. Bornovalının konforunu bir nebze daha arttırabilmek için daha küçük ölçekte ve hızla müdahale edilebilecek alanlara özel çözüm geliştirdik. Mümkün olduğu ölçüde aynı gün sorun çözülüyor. Sabah ziyaretimiz sırasında sorunu bize işaret eden Bornovalılar yine aynı gün çözüldüğünü gördüğünde çok memnun oluyorlar. Bu memnuniyeti sahada hissediyoruz. Bornovalılara temel belediyecilik hizmetlerinde birkaç ay içinde büyük değişim sözü vermiş, buna da 'Sıfırıncı projemiz' demiştik. Ekip arkadaşlarımızın özverili biçimde verdiği bu emeğin Bornovalıların da takdirini kazanması bizleri mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Ömer Eşki, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi 'Acil Müdahale Ekibi' Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:02 Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
12:09 Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor
11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
13:16 Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı
12:32 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor
12:11 Kariyerinde bir ilki yaşayacak Mario Balotelli’den sürpriz hamle Kariyerinde bir ilki yaşayacak! Mario Balotelli'den sürpriz hamle
11:58 Usta isimler aynı kadroda Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi Usta isimler aynı kadroda! Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi
11:40 Araç muayenesinde emsal karar Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi Araç muayenesinde emsal karar! Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 14:07:01. #1.13#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi 'Acil Müdahale Ekibi' Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement