Bornova Belediyesi, Ceviz Üreticisine Yardım Etti

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, geçirdiği by-pass ameliyatı nedeniyle bahçesinden topladığı cevizleri satamayan 71 yaşındaki Şaban Serter'in yardımına koştu. Bornova Belediyesi ekipleri Serter'in 73 kilogram cevizini kooperatifte satılmak üzere teslim aldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise "Bornovalı çiftçinin yanında olacağız, kimsenin ürünü tarlada, ambarda kalmayacak" dedi.

Bornova'nın eski köy yerleşimi olan Çamiçi Mahallesi'nde çiftçilik yapan Şaban Serter, geçen yılın mahsulü topladığını, ancak bir ay önce geçirdiği by-pass ameliyatı sonrasında satış yapamadığını ifade etti. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin tarımı ve çiftçiyi destekleyeceğine yönelik açıklamalarını gazetelerden okuduğunu söylen Serter, "Belediyemiz bize yardımcı olur diye düşündüm, telefon ettim. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü çalışanları hemen ilgilendiler ve cevizlerimi almaya geldiler. Bornova Belediyesi sayesinde emek verip topladığım cevizler depoda çürümekten kurtulduğu, ben de şu dar günümde az da olsa gelir elde edeceğim. Ömer Başkana ve ekibine çok teşekkür ederim" dedi.

Kooperatif aracılığıyla satılacak

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Şaban'ın 6 çuval cevizi, Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Büyük Çarşı'daki satış ofisinde satışa sunuldu. Cevizlerin piyasa fiyatından satılarak tüm gelirinin Serter'e teslim edileceği öğrenildi.

"Tarlada ürün bırakmayacağız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eski köy yerleşimlerinin kırsal mahalle statüsüne alınmaları için hazırlıklarını yaptıklarını, bu mahallelerdeki çiftçileri desteklemek ve üretimi arttırmak için kapsamlı destekler vereceklerini hatırlatan Başkan Eşki, "Tohumdan gübreye ve canlı hayvana vereceğimiz desteklerle üreticinin yanında olacağız. Tarlada ürün bırakmayacağız. Vatandaşlarımızı doğal ve sağlıklı gıdalarla buluşturacağız" dedi.