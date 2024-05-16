Bornova Belediyesi Mevsimlik Bitki Dikimlerine Başladı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Mevsimlik Bitki Dikimlerine Başladı

Bornova Belediyesi, mevsimlik bitki, çiçek ve ağaç dikimlerine başladı. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'Daha yeşil ve estetik bir kent yaratma yolunda tüm Bornova'ya yayacağımız peyzaj çalışmalarına Evka-3 Mahallesi'nden başladık' dedi.

16.05.2024 13:16
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, mevsimlik bitki, çiçek ve ağaç dikimlerine başladı. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Daha yeşil ve estetik bir kent yaratma yolunda tüm Bornova'ya yayacağımız pezyaj çalışmalarına Evka-3 Mahallesi'nden başladık" dedi.

Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mevsimlik bitki, çiçek ve ağaç dikimlerine başladı. EVKA -3 Mahallesi'de Mutfak Atölyesi'nin bulunduğu Esen 85 parkı, zinya, kadife çiçeği, yasemin ve sarı papatyalarla rengarenk bir görünüme kavuşurken, aynı alana ayrıca biberiye ve oya ağaçları da dikildi. EVKA-3 ile birlikte Kazım Dirik ve Çamkule Mahallesi'nde de mevsimlik çiçek, bitki ve ağaçlarla peyzaj çalışmaları yapıldı.

"YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTIRACAĞIZ"

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaları yerinde takip eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırma hedefimiz doğrultusunda park ve bahçelerimizi birbirinden özel çiçek ve bitkilerle rengarenk bir görünüme kavuşturacağız. Daha yeşil ve estetik bir kent yaratma yolunda tüm Bornova'ya yayacağımız pezyaj çalışmalarına Evka-3 Mahallesi'nden başladık" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Mevsimlik Bitki Dikimlerine Başladı - Son Dakika

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