Bornova Belediyesi'nden Evde Bakım Hizmeti: 4.600 Kişiye Ulaşıldı

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 2010 yılından bu yana sürdürülen Evde Bakım Hizmeti, her yaştan vatandaşa kapsamlı sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Hemşire, ebe, fizyoterapist, diyetisyen ve diş hekimi gibi uzmanlardan oluşan ekip, yıl başından bu yana 4 bin 600 kişiye ulaştı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu hizmeti çok önemsediklerini söyleyerek, "Cumhuriyet'in temel hedeflerinden biri olan 'Kimsesizlerin kimsesi olmak' bu hizmetlerde vücut buluyor. İhtiyaç duyan her Bornovalının yanında olmaya gayret ediyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi, Evde Bakım Hizmeti kapsamında geniş bir kadroyla çalışıyor. Hizmette 7 hemşire, 4 ebe, 13 hasta ve yaşlı bakım elemanı, 2 fizyoterapist, 1 diyetisyen, 1 berber ve 1 diş hekimi görev alıyor. Bu ekip, koruyucu sağlık hizmetleri ve kadınlara yönelik eğitim çalışmalarının yanı sıra yaşlı ve engelli bireylerin banyo, berberlik, ağız ve diş sağlığı gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

2010'dan bu yana 173 bin 783 vatandaş yararlandı

2010-2023 yılları arasında Evde Bakım Hizmeti ile 77 bin 645 yaşlı bakım, 64 bin 452 gebe-bebek-lohusa bakım, 13 bin 922 ağız ve diş sağlığı, 8 bin 429 diyetisyen, 8 bin 774 berber ve 561 fizik tedavi hizmeti sunuldu. 2024 yılı Ekim ayına kadar ise 2 bin 633 yaşlı bakım, 207 gebe-bebek-lohusa bakım, 262 ağız ve diş sağlığı, 477 diyetisyen, 484 berber ve 541 fizik tedavi hizmeti sağlandı. Ayrıca, yeni dönemde başlatılan banyo hizmeti ile 17 kişiye ulaşıldı.

'Kimsesizlerin kimsesi'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Evde Bakım Hizmeti'nin yaşlı, gebe, bebek, çocuk ve engelli vatandaşlara sunduğu hizmetin önemine vurgu yaptı. Eşki, "Biz bu hizmeti biraz da Cumhuriyet'in temel değerleriyle özdeşleştiriyoruz; kimsesizlerin kimsesi olmak. Sağlık hizmetlerini vatandaşımızın evine kadar götürerek, özellikle dezavantajlı gruplara büyük bir kolaylık sağlıyoruz. Bu hizmetler sayesinde hem vatandaşlarımızın sağlığını korumak hem de onlara daha mutlu ve güvende hissettikleri bir yaşamı sunmak istiyoruz" dedi.

Kapsam genişleyecek

Ömer Eşki, hizmetin kapsamını genişletmeye devam edeceklerini belirterek, "Bornova'da her vatandaşa ulaşmayı hedefliyoruz. Hizmetimizi, ihtiyaç duyulan her eve taşıyarak özellikle yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımıza güvenilir bir sağlık ağı sunmak istiyoruz" diye konuştu. Başkan Eşki, sosyal belediyecilik anlayışıyla, Bornova'da vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için var güçleriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.