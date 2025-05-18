Bornova'da Dansla Farkındalık Etkinliği Gerçekleşti

(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nin Dünya Engelliler Haftası için düzenlediği "Dansla Farkındalık Etkinliği"nde, tekerlekli sandalye dans gösterileri sahnelendi. Etkinlikte sanatın herkes için erişilebilir olması ve birlikte hareket etmenin önemi vurgulandı.

Bornova Belediyesi'nin Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler, "Dansla Farkındalık Etkinliği" ile sona erdi. Bornova'nın kalbi Büyükpark'taki Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen organizasyonda, tekerlekli sandalye üzerinde sergilenen dans performansları izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Etkinlik, sanatı bir araya gelmenin ve farkındalık yaratmanın en güçlü yollarından biri olarak yeniden hatırlattı.

Dünya Engelliler Haftası umut, cesaret ve sanatla kutlandı

Etkinlik, genç müzisyen Efe Ersoy'un seslendirdiği "Yollarda Bulurum" şarkısıyla başladı. Ardından Zeynep Türk ve Kerem Üzülmez'in "Kerimoğlu" türküsü eşliğinde sunduğu zeybek gösterisi izleyicilerden tam not aldı. Finalde ise Tekerlekli Sandalye Dans Projesi dansçıları sahne aldı. Tüm performanslar dakikalarca ayakta alkışlandı.

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Hocaoğlu'nun da katıldığı etkinlikte, sahnedeki gençlerin heyecanına aileleri ve Bornovalılar ortak oldu. Sanatın kapsayıcılığı, bu özel buluşmayla bir kez daha kendini gösterdi.

Başkan Eşki: "Sanat, tüm kalıpları yıkan en güçlü sestir"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, anlamlı etkinlik ile sadece bir dans değil, bir duruşun ortaya konulduğunu belirterek, "Engel denilen şeyin bedende değil, zihinlerde olduğunu bir kez daha gördük. Bu kent, farklılıklarıyla daha güzel ve güçlü. Tekerlekli Sandalye Dans Projesi, sanatı herkes için erişilebilir ve dönüştürücü bir alan haline getirmenin en güzel örneklerinden biri. Sanat, tüm kalıpları yıkan en güçlü sestir; Bornova'da bu sesi daha çok duyuracağız" diye konuştu.

Başkan Eşki, sosyal belediyecilik anlayışlarının temelinde, engelleri birlikte aşma iradesinin olduğunu da vurgulayarak, "Sadece bir hafta değil, yılın her günü bu duyarlılıkla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tekerlekli Sandalye Dans Projesi'nin ilham veren hikayesi

2013 yılında, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Banu Dağcıoğlu Türkeli'nin önderliğinde kurulan Wheelchair Dance Project, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirildi. Bedensel engellilerden oluşan bu özel dans grubunda, tüm eğitmen ve müzisyenler gönüllü olarak görev yapıyor. Proje, sanatın kapsayıcılığına ve dayanışmanın gücüne dair ilham verici bir örnek olmaya devam ediyor.