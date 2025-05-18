Bornova'da Dansla Farkındalık Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova'da Dansla Farkındalık Etkinliği Gerçekleşti

Geniş Video İzle

Bornova Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği 'Dansla Farkındalık Etkinliği'nde tekerlekli sandalye dans gösterileri ile sanatın erişilebilirliğini ve birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

18.05.2025 14:29  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nin Dünya Engelliler Haftası için düzenlediği "Dansla Farkındalık Etkinliği"nde, tekerlekli sandalye dans gösterileri sahnelendi. Etkinlikte sanatın herkes için erişilebilir olması ve birlikte hareket etmenin önemi vurgulandı.

Bornova Belediyesi'nin Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler, "Dansla Farkındalık Etkinliği" ile sona erdi. Bornova'nın kalbi Büyükpark'taki Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen organizasyonda, tekerlekli sandalye üzerinde sergilenen dans performansları izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Etkinlik, sanatı bir araya gelmenin ve farkındalık yaratmanın en güçlü yollarından biri olarak yeniden hatırlattı.

Dünya Engelliler Haftası umut, cesaret ve sanatla kutlandı

Etkinlik, genç müzisyen Efe Ersoy'un seslendirdiği "Yollarda Bulurum" şarkısıyla başladı. Ardından Zeynep Türk ve Kerem Üzülmez'in "Kerimoğlu" türküsü eşliğinde sunduğu zeybek gösterisi izleyicilerden tam not aldı. Finalde ise Tekerlekli Sandalye Dans Projesi dansçıları sahne aldı. Tüm performanslar dakikalarca ayakta alkışlandı.

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Hocaoğlu'nun da katıldığı etkinlikte, sahnedeki gençlerin heyecanına aileleri ve Bornovalılar ortak oldu. Sanatın kapsayıcılığı, bu özel buluşmayla bir kez daha kendini gösterdi.

Başkan Eşki: "Sanat, tüm kalıpları yıkan en güçlü sestir"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, anlamlı etkinlik ile sadece bir dans değil, bir duruşun ortaya konulduğunu belirterek, "Engel denilen şeyin bedende değil, zihinlerde olduğunu bir kez daha gördük. Bu kent, farklılıklarıyla daha güzel ve güçlü. Tekerlekli Sandalye Dans Projesi, sanatı herkes için erişilebilir ve dönüştürücü bir alan haline getirmenin en güzel örneklerinden biri. Sanat, tüm kalıpları yıkan en güçlü sestir; Bornova'da bu sesi daha çok duyuracağız" diye konuştu.

Başkan Eşki, sosyal belediyecilik anlayışlarının temelinde, engelleri birlikte aşma iradesinin olduğunu da vurgulayarak, "Sadece bir hafta değil, yılın her günü bu duyarlılıkla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tekerlekli Sandalye Dans Projesi'nin ilham veren hikayesi

2013 yılında, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Banu Dağcıoğlu Türkeli'nin önderliğinde kurulan Wheelchair Dance Project, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirildi. Bedensel engellilerden oluşan bu özel dans grubunda, tüm eğitmen ve müzisyenler gönüllü olarak görev yapıyor. Proje, sanatın kapsayıcılığına ve dayanışmanın gücüne dair ilham verici bir örnek olmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Engelliler Haftası, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Sanat, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da Dansla Farkındalık Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Öğretmeni“ Down sendromlu Emircan’ı sandalyeden düşürdü "Öğretmeni" Down sendromlu Emircan'ı sandalyeden düşürdü
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
Bahçeli’den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı

15:18
Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor Ali Koç’a tek bir çağrı yapacak
Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor! Ali Koç'a tek bir çağrı yapacak
15:16
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi
14:24
Bakan Şimşek’i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum
Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum
13:24
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
12:37
PKK’nın feshi sonrası DEM Parti’den İmralı’ya ilk ziyaret
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret
09:39
ABD’de 11 mahkum cezaevinden kaçtı
ABD'de 11 mahkum cezaevinden kaçtı
09:35
Papa’nın geleceği İznik’te heyecanlandıran keşif
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif
09:35
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
09:34
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
09:08
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para
Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
09:04
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 15:38:33. #7.13#
SON DAKİKA: Bornova'da Dansla Farkındalık Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.