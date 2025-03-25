Bornova'da Modern TIR Garajı Açıldı - Son Dakika
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Bornova'da Modern TIR Garajı Açıldı

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Bornova Belediyesi, Işıkkent Kara Nakliyecileri Sitesi'nin bitişiğinde yer alan 14 dönümlük araziyi modern bir TIR Garajına dönüştürdü. Başkan Ömer Eşki, yapılan çalışmalarla bölgedeki lojistik akışının rahatlatıldığını vurguladı.

25.03.2025 11:50  Güncelleme: 12:44
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Işıkkent Kara Nakliyecileri Sitesi'nin bitişiğinde yer alan 14 dönümlük araziyi modern bir TIR Garajına dönüştürdü. Bölgedeki yol yapım çalışmaları devam ederken Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, site yöneticileriyle birlikte alanda incelemelerde bulundu. Eşki, "Yaptığımız çalışmalarla bölgeyi daha erişilebilir hale getiriyoruz" dedi.

Aynı anda 100 TIR'ın park edebileceği şekilde planlanan alanda, günlük yaklaşık 800 aracın giriş çıkış yapması bekleniyor. TIR garajında şoförlerin konforu için duş, tuvalet ve kafeterya gibi sosyal alanlar oluşturulurken, lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu güvenli ve düzenli bir park alanı sağlanmış oldu.

Alt yapı ve yol çalışmaları devam ediyor

Bornova Belediyesi, Işıkkent Kara Nakliyecileri Sitesi ile yeni TIR Garajı arasında yer alan 6108/1 Sokak'ta da düzenlemeler yapıyor. İZSU'nun altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt serim, refüj ve kavşak düzenlemeleri hızla devam ediyor.

Başkan Eşki: "Lojistik akışı rahatlatıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kara Nakliyecileri Sitesi yöneticileriyle birlikte alanda incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Eşki, "Bornova, lojistik açısından önemli bir noktada yer alıyor. TIR garajımızla hem trafik akışını rahatlatıyor hem de şoförlerimizin güvenli ve konforlu bir ortamda konaklamasını sağlıyoruz. Alt yapı ve yol düzenlemeleriyle de bölgeyi daha erişilebilir hale getiriyoruz" diye konuştu.

Nakliyecilerden teşekkür

Kara Nakliyecileri Sitesi Başkanı Adnan Çetin, yapılan düzenlemelerin sektör için büyük önem taşıdığını vurgulayarak Başkan Ömer Eşki'ye teşekkür etti. Çetin, uzun zamandır bekledikleri bu yatırımların hayata geçirilmesinin sektöre büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ömer Eşki, Işıkkent, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da Modern TIR Garajı Açıldı - Son Dakika

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