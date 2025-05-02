Bornova'da Ücretsiz Tao Vinyasa Atölyesi Başlıyor - Son Dakika
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Bornova'da Ücretsiz Tao Vinyasa Atölyesi Başlıyor

Bornova Belediyesi, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde ücretsiz Tao Vinyasa (Yang Yoga) atölyesi düzenliyor. Her Pazar 10.00-11.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlik, katılımcılara beden-zihin dengesini güçlendirme imkanı sunuyor.

02.05.2025 11:07
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde tarih ve sağlığı buluşturan ücretsiz Tao Vinyasa (Yang Yoga) atölyesi düzenliyor. Yoga uzmanı Esra İnce'nin yürüteceği etkinlik, katılımcıların beden-zihin dengesini güçlendirmeyi hedeflerken, tarihi mekanda modern bir deneyim sunacak.

Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde kültür ve sağlığı buluşturmaya devam ediyor. 8 bin 500 yıllık tarihi dokuya sahip merkezde, Mayıs ayı boyunca her Pazar (4-11-18-25 Mayıs) 10.00-11.00 saatleri arasında "Tao Vinyasa (Yang Yoga)" atölyesi düzenlenecek. Yoga uzmanı Esra İnce'nin yöneteceği ücretsiz atölyeye dileyen herkes "Matını al gel" çağrısıyla katılabilecek.

Uzak Doğu dövüş sanatları ve modern dans unsurlarıyla zenginleşen bu özel yoga pratiği, katılımcıların bedenlerini tanımalarını, güç ve denge kazanmalarını hedefliyor. Tao Vinyasa, Yin Yoga asanalarını dengelemeye yönelik akışlardan oluşmasıyla dikkat çekiyor.

Tarih, sağlık ve kültür aynı çatı altında buluşuyor

Tarihin kalbinde, doğayla iç içe bir yoga deneyimi sunan atölye, Yeşilova Höyüğü'nün kültürel mirasını modern yaşamın ritmiyle bütünleştiriyor. Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler 0534 278 61 84 numaralı telefonu arayabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da Ücretsiz Tao Vinyasa Atölyesi Başlıyor - Son Dakika

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