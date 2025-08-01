Boşanma Aşamasındaki Kadın Cinayeti

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Eren Somun'un, balkondan tırmanıp girdiği evinde tabancaya öldürülen Sinem Somun'un ölüm haberi Giresun'un Eynesil ilçesindeki yakınları tarafından ağıtlarla karşılandı. Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı bölümünden mezun olan Sinem'in 10 gün sonra kaptanlığa başlayacağı öğrenilirken, genç kadının akrabaları boşanma sürecini anlattı.

SİNEM'İN DEDESİ: PSİKOPAT BİR ADAM BU

Sinem'nin dedesi Ali Hayri Topaloğlu, "Boşanma aşamasına gelmişlerdi. Avukat tuttuk ayrılacaklardı. Sinem kaptanlık sınavlarına girdi. Geldi, "Dede ben kaptanlığı aldım, boşanıp gideceğim. İtiraz etmezlerse hemen biter, ederlerse uzayacak" dedi. Psikopat bir adam bu. Başta birbirlerini çok seviyorlardı. Bir evin bir oğlu idi. Bir evin bir oğluna kız vermem dedim. Yasaklı olmasına rağmen eve girdi, resmen "Ben kanun tanımam" dedi " diye konuştu.

Sinem'nin akrabası Cengiz Topaloğlu da, ' Şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye boşanmak için başvurdular. Ali Eren'e evden uzaklaştırma cezası veriyor. Sinem'e de koruma veriyorlar. Sinem'i takip ediyor. Sinem tanımasın diye motorunu plakasını da sökmüş. Bir kerede Sinem'in alnına silah dayayıp ve aileyi de tehdit etmişti." dedi.

Sinem Somun'u cenazesi İkindi vakti Eynesil ilçesinde kılınıp, aile kabristanlığında toprağa verilecek.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/ GİRESUN(Eynesil),