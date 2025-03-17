Boston'da Aziz Patrick Günü Kutlamaları

BOSTON, 17 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Massachusetts eyaletinin Boston kentinde düzenlenen Aziz Patrick Günü Geçit Töreni'ne katılan insanlar, 16 Mart 2025.

Aziz Patrick Günü dünyanın dört bir yanındaki İrlandalı topluluklar tarafından yaygın olarak kutlanıyor. (Fotoğraf: Ziyu Julian Zhu/Xinhua)