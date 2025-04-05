Boykot Çağrısına Tepki

Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Kabadayı, "boykot" çağrısı ve eylemlerin milli birlik ve kardeşliğe zarar verdiğini söyledi.

Kabadayı, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki soruşturmaya tepki olarak başlattığı "boykot" ve eylemlerin milli birlik ve kardeşliğe zarar verdiğini aktardı.

Yargı sürecine müdahale etme ve kamuoyunu manipüle etmeyi doğru bulmadıklarını belirten Kabadayı, şunları kaydetti:

"Yargı, bağımsız ve tarafsız bir şekilde işleyerek, adil bir karar verecektir. Bu süreçte, herkesin yargıya saygı duyması ve süreci etkilemeye yönelik her türlü girişimden kaçınması gerekmektedir. Vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya ve milli birlik ve kardeşliğimize sahip çıkmaya davet ediyoruz."