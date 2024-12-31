Boz Ayı Tunceli'ye İndi

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Uyku tutmayınca yiyecek aramak için ilçe merkezine indi

TUNCELİ - Tunceli'de, kış uykusuna yatmayan bir boz ayı, yiyecek aramak için ilçe merkezine kadar indi. Ayının yiyecek aradığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yiyecek aramak için ilçe merkezine kadar inen boz ayı, sokaklarda uzun süre yiyecek aradı. Ayının gezdiği o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Uzun süre yiyecek arayan ayı, eli boş şekilde yeniden dağlık alana dönerek gözden kayboldu.