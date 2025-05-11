Bozcaada Geleneksel Hayrı, yaklaşık 25 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi.
Adalıların el birliğiyle düzenlediği hayra katılanlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Hayırda bereketli bir yıl için Mevlid-i Şerif okundu.
Dört farklı noktada dağıtılan hayır pilavları ile sofralar paylaşıldı, çocuklar da kurulan oyun parkurlarında keyifli vakit geçirdi.
Son Dakika › Güncel › Bozcaada'da 25 Yıl Aradan Sonra Geleneksel Hayır - Son Dakika
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