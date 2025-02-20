Bozyazı'da İlk Yardım Eğitimi

Bozyazı'da müftülük personeli ve Kur'an kursu öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi.
İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Merkez Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimde, katılımcılara acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri ve hayat kurtarıcı teknikler anlatıldı.
Uzman Doktor Dilek Gökçe, katılımcılara temel ilk yardım konularında da bilgilendirmede bulundu.
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