Bu Hafta Vizyonda 6 Yeni Film - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bu Hafta Vizyonda 6 Yeni Film

13.06.2025 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemalarda 'Ejderhanı Nasıl Eğitirsin' ve 'Tam Bana Göre' gibi yeni yapımlar yer alacak.

(ANKARA)- Bu hafta sinemalarda 6 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, animasyon serisinin 2010 yapımı ilk filminin hikayesini bu kez canlı çekim olarak anlatan "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin" ile Dakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans'ın başrolünde olduğu "Tam Bana Göre" yer alıyor. Ayrıca, 2006 yapımı "Da Vinci Şifresi" filmi de yeniden gösterilecek.

İşte o filmler:

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?

Filmde Vikinglerden Berk adasında yaşayan Hıçkıdık'ın korkulan ejderha Gecenin Öfkesi ile başlattığı dostluğun adanın kaderini değiştirmesini konu ediniyor.

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yönetmen: Dean DeBlois

Oyuncular: Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker

Tam Bana Göre

New York'ta yaşayan, genç bir çöpçatan olan Lucy, hayatını başkaları için ideal eş bulmaya adamıştır. Lucy, kariyerinin tam da zirvesindeyken, kalbinin kontrolünü kaybeder. Bir türlü unutamadığı eski sevgilisi ve hayatına giren yeni bir ilişki arasında kalan Lucy,  gerçek aşkın neye göre şekillendiğini sorgulamaya başlar.

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Celine Song

Oyuncular: Dakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans

Genç Werther'in Acıları

Genç yazar Werther, annesi tarafından Toronto'ya basit bir işe gönderilir ve burada hayatının aşkını bulur. Charlotte, hem cazibesiyle hem de etkileyici ve kararlı nişanlısı Albert'e olan bağlılığıyla Werther'in hayatını altüst eder. Çok geçmeden Werther ve Charlotte arasında duygusal bir ilişki başlar. Aynı zamanda Werther ile Albert arasında da tuhaf bir dostluk gelişir. Üçü arasındaki ilişki karmaşıklaştıkça, aşk, yakınlık ve arzu arasındaki sınırlar ayırt edilemez hale gelir.

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: José Lourenço

Oyuncular: Douglas Booth, Alison Pill, Patrick J. Adams

Süper Köpekler Yaz Maceraları

Film, yaz gelmesiyle yeni yazlık evlerine giden Süper Köpekler'in maceralarını anlatıyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Elena Galdobina

Randevular

Doktor Ferit, eşi Nuray'ın ölümüyle büyük bir yıkıma uğrar. Eşini kaybettikten sonra Ferit, mesleğini bırakıp yaşamını ölülerle iletişime adar. Ferit, akademisyen Figen sayesinde Nuray ile iletişim kurmayı başarır ancak öğrendikleri hayatını altüst eder.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Batuhan Çelik

Oyuncular: İzzet Kaya, Ayten Gizem, Dilay Dilara Konuk

Bozzo in the Woods

Eski antik çağlardan beri varlığını sürdüren Darius Crimson ailesi, "Lazarus" adında dünyaya zarar verebilecek karanlık bir gücü kontrol altında tutar. Ancak bu güç kontrolden çıkar. Bu tehlikeli durum üzerine  General Isac, ölüleri diriltebilme gücüne sahip olan "Lazarus" adlı kayıp eseri araştırmak ve bu gücü durdurmak üzere Teğmen Skyler ve ekibini gizli bir görevle görevlendirir.

Tür: Korku Gerilim

Yönetmen: Ömer Sarı

Oyuncular: Ender Saban, Engin Can Özdemir

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Güncel, Kültür, Sinema, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu Hafta Vizyonda 6 Yeni Film - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 eski belediye başkanı hakkında deprem soruşturması izni 2 eski belediye başkanı hakkında deprem soruşturması izni
Getir ve Bitaksi kullanıcılarının kişisel verilerinin çalındığı iddiasına soruşturma Getir ve Bitaksi kullanıcılarının kişisel verilerinin çalındığı iddiasına soruşturma
Anne katili evladın ilk ifadesi O sözleri duyunca dehşet saçmış Anne katili evladın ilk ifadesi! O sözleri duyunca dehşet saçmış
İrlanda’da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar artıyor Evler ateşe verildi, iş yerleri kundaklandı İrlanda'da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar artıyor! Evler ateşe verildi, iş yerleri kundaklandı
9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı 9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız
Aslan transfer şova devam ediyor Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor Aslan transfer şova devam ediyor! Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor
KAAN’ın ihracat başarısı Yunan basınında: Dünya çapında bir ilk KAAN'ın ihracat başarısı Yunan basınında: Dünya çapında bir ilk
Demet’ Özdemir’in güzelliği genetikmiş Ablasıyla pozu çok konuşuldu Demet' Özdemir'in güzelliği genetikmiş! Ablasıyla pozu çok konuşuldu
Kayseri’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti
Hindistan’da düşen uçakta eski başbakan da vardı Hindistan'da düşen uçakta eski başbakan da vardı

10:21
İsrail’in İran’a saldırısına Türkiye’den ilk tepki: Provokasyon
İsrail'in İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki: Provokasyon
10:03
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!
07:01
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail’in hava saldırısında öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü
15:29
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
15:13
Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı
Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı
15:01
Justin Bieber’ın davranışları endişe yarattı Vasilik gündemde
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde
15:00
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
14:59
Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
14:39
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray’a geliyor
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
14:34
Akıllara durgunluk veren olay Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler
Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler
14:26
Muğla tarihinde bir ilk Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
14:24
Vahşetin izleri Özge’yi öldüren caninin ellerinde
Vahşetin izleri Özge'yi öldüren caninin ellerinde
14:21
Kayseri’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti
Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti
14:19
Hindistan’da düşen uçakta eski başbakan da vardı
Hindistan'da düşen uçakta eski başbakan da vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 10:41:10. #7.11#
SON DAKİKA: Bu Hafta Vizyonda 6 Yeni Film - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.