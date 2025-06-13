Bu Hafta Vizyonda 6 Yeni Film

(ANKARA)- Bu hafta sinemalarda 6 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, animasyon serisinin 2010 yapımı ilk filminin hikayesini bu kez canlı çekim olarak anlatan "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin" ile Dakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans'ın başrolünde olduğu "Tam Bana Göre" yer alıyor. Ayrıca, 2006 yapımı "Da Vinci Şifresi" filmi de yeniden gösterilecek.
İşte o filmler:
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?
Filmde Vikinglerden Berk adasında yaşayan Hıçkıdık'ın korkulan ejderha Gecenin Öfkesi ile başlattığı dostluğun adanın kaderini değiştirmesini konu ediniyor.
Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik
Yönetmen: Dean DeBlois
Oyuncular: Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker
Tam Bana Göre
New York'ta yaşayan, genç bir çöpçatan olan Lucy, hayatını başkaları için ideal eş bulmaya adamıştır. Lucy, kariyerinin tam da zirvesindeyken, kalbinin kontrolünü kaybeder. Bir türlü unutamadığı eski sevgilisi ve hayatına giren yeni bir ilişki arasında kalan Lucy, gerçek aşkın neye göre şekillendiğini sorgulamaya başlar.
Tür: Komedi, Romantik
Yönetmen: Celine Song
Oyuncular: Dakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans
Genç Werther'in Acıları
Genç yazar Werther, annesi tarafından Toronto'ya basit bir işe gönderilir ve burada hayatının aşkını bulur. Charlotte, hem cazibesiyle hem de etkileyici ve kararlı nişanlısı Albert'e olan bağlılığıyla Werther'in hayatını altüst eder. Çok geçmeden Werther ve Charlotte arasında duygusal bir ilişki başlar. Aynı zamanda Werther ile Albert arasında da tuhaf bir dostluk gelişir. Üçü arasındaki ilişki karmaşıklaştıkça, aşk, yakınlık ve arzu arasındaki sınırlar ayırt edilemez hale gelir.
Tür: Komedi, Romantik
Yönetmen: José Lourenço
Oyuncular: Douglas Booth, Alison Pill, Patrick J. Adams
Süper Köpekler Yaz Maceraları
Film, yaz gelmesiyle yeni yazlık evlerine giden Süper Köpekler'in maceralarını anlatıyor.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Elena Galdobina
Randevular
Doktor Ferit, eşi Nuray'ın ölümüyle büyük bir yıkıma uğrar. Eşini kaybettikten sonra Ferit, mesleğini bırakıp yaşamını ölülerle iletişime adar. Ferit, akademisyen Figen sayesinde Nuray ile iletişim kurmayı başarır ancak öğrendikleri hayatını altüst eder.
Tür: Gerilim
Yönetmen: Batuhan Çelik
Oyuncular: İzzet Kaya, Ayten Gizem, Dilay Dilara Konuk
Bozzo in the Woods
Eski antik çağlardan beri varlığını sürdüren Darius Crimson ailesi, "Lazarus" adında dünyaya zarar verebilecek karanlık bir gücü kontrol altında tutar. Ancak bu güç kontrolden çıkar. Bu tehlikeli durum üzerine General Isac, ölüleri diriltebilme gücüne sahip olan "Lazarus" adlı kayıp eseri araştırmak ve bu gücü durdurmak üzere Teğmen Skyler ve ekibini gizli bir görevle görevlendirir.
Tür: Korku Gerilim
Yönetmen: Ömer Sarı
Oyuncular: Ender Saban, Engin Can Özdemir
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