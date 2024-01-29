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Bu kursta ilmek ilmek mutluluk var: Gerçek bir terapi - Son Dakika
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Bu kursta ilmek ilmek mutluluk var: Gerçek bir terapi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi'ndeki örgü atölyesine gelen ev hanımları, öğrendikleriyle aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kursa büyük bir mutlulukla gelen kadınlar, psikolojik olarak terapi gördüklerini söylüyor. Ev hanımlarının hem el becerilerine hem de aile ekonomilerini katkı sağlamaları adına vazgeçilmez olan Halk Eğitim Merkezleri yoğun ilgi görüyor. Bünyesinde birden çok atölye barındıran ve alanında uzman kişilerin eğitim verdiği atölyelere kadınlar keyifle gidiyor. Hendek ilçesinde bulunan merkezin örgü atölyesinde kadınlar, hem örmeyi hem de sosyalleşmeyi öğreniyor. Ekonomik şartların vatandaşları zorladığı günlerde bin liralık bir hırkayı 100 liralık bir iple ördüğünü belirten Belma Demirpençe, 'Örgü kursuna başladığım günden beri psikolojik olarak çok rahatladım. Terapi gibi bir yer. Buradaki dostluk ve arkadaşlık hiçbir yerde yok' dedi. Cemile Şakar, 'Buraya 3 seneden beri geliyorum. Bu örgü işinin Alzheimer'a iyi geldiği söyleniyor ama her şeyden önce çarşıda bin, iki bin liraya gördüğünüz bir hırkayı burada 100 liraya aldığınız bir iple örebiliyoruz' dedi. '7'den 70'e öğretilmesi gereken bir iş' Örgünün okullarda ders olarak gösterilmesi gerektiğini savunan Usta Öğretici Kadriye Ulusoy, 'Bu mesleği 45 yıldan beri yapıyorum. Örgü bir terapidir, ruhsal sıkıntıları olan biri için büyük bir velinimettir. 7'den 70'e öğretilmesi gereken bir iş ve ilkokullarda ders olarak gösterilmelidir. Çünkü gençlerimiz tamamen telefonlara kendilerini adapte etmiş durumda ama bu işe başlandığında sürekli örme isteği uyandırıyor' diye konuştu. 'Bunaldığınızda elinize şiş alıp başladığınızda kendinize geliyorsunuz' Örgü örmeyi çok sevdiğini ifade eden Fatma Kandaz, 'Bir takım hayat sıkıntılarından dolayı gelmeye karar verdim ve çok faydasını gördüm. Ben şiş tutmasını ve ilmek atmasını bilmeyen biriydim. Şimdilerde ise torunlarıma kazak, hırka gibi ürünler örüyorum. Yaptığım ürünlerle gurur duyuyorum ve gerçek bir terapi' şeklinde konuştu.

Bu kursta ilmek ilmek mutluluk var: Gerçek bir terapi
29.01.2024 - 23:44,
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Bu kursta ilmek ilmek mutluluk var: "Gerçek bir terapi"

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi'ndeki örgü atölyesine gelen ev hanımları, öğrendikleriyle aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kursa büyük bir mutlulukla gelen kadınlar, psikolojik olarak terapi gördüklerini söylüyor.

Ev hanımlarının hem el becerilerine hem de aile ekonomilerini katkı sağlamaları adına vazgeçilmez olan Halk Eğitim Merkezleri yoğun ilgi görüyor. Bünyesinde birden çok atölye barındıran ve alanında uzman kişilerin eğitim verdiği atölyelere kadınlar keyifle gidiyor. Hendek ilçesinde bulunan merkezin örgü atölyesinde kadınlar, hem örmeyi hem de sosyalleşmeyi öğreniyor. Ekonomik şartların vatandaşları zorladığı günlerde bin liralık bir hırkayı 100 liralık bir iple ördüğünü belirten Belma Demirpençe, "Örgü kursuna başladığım günden beri psikolojik olarak çok rahatladım. Terapi gibi bir yer. Buradaki dostluk ve arkadaşlık hiçbir yerde yok" dedi.

Cemile Şakar, "Buraya 3 seneden beri geliyorum. Bu örgü işinin Alzheimer'a iyi geldiği söyleniyor ama her şeyden önce çarşıda bin, iki bin liraya gördüğünüz bir hırkayı burada 100 liraya aldığınız bir iple örebiliyoruz" dedi.

"7'den 70'e öğretilmesi gereken bir iş"

Örgünün okullarda ders olarak gösterilmesi gerektiğini savunan Usta Öğretici Kadriye Ulusoy, "Bu mesleği 45 yıldan beri yapıyorum. Örgü bir terapidir, ruhsal sıkıntıları olan biri için büyük bir velinimettir. 7'den 70'e öğretilmesi gereken bir iş ve ilkokullarda ders olarak gösterilmelidir. Çünkü gençlerimiz tamamen telefonlara kendilerini adapte etmiş durumda ama bu işe başlandığında sürekli örme isteği uyandırıyor" diye konuştu.

"Bunaldığınızda elinize şiş alıp başladığınızda kendinize geliyorsunuz"

Örgü örmeyi çok sevdiğini ifade eden Fatma Kandaz, "Bir takım hayat sıkıntılarından dolayı gelmeye karar verdim ve çok faydasını gördüm. Ben şiş tutmasını ve ilmek atmasını bilmeyen biriydim. Şimdilerde ise torunlarıma kazak, hırka gibi ürünler örüyorum. Yaptığım ürünlerle gurur duyuyorum ve gerçek bir terapi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Sakarya, Hendek, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu kursta ilmek ilmek mutluluk var: Gerçek bir terapi - Son Dakika


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