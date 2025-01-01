Buca Belediye Başkanı Duman'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Buca Belediye Başkanı Duman'dan Yeni Yıl Mesajı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 2025 yılının projeler yılı olacağını belirterek, tüm vatandaşlara yeni yıl dileklerini iletti. Duman, geçmişteki birikimlerden ilham alarak daha güzel yarınlar inşa etmeye kararlı olduklarını vurguladı.

01.01.2025 12:51  Güncelleme: 14:02
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(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yeni yıl dolayısı ile kutlama mesajı yayımladı. Duman, 2025 yılının Buca'da projelerin ve kurdele kesimlerinin yılı olacağını söyleyerek, yeni yılda tüm vatandaşlara sağlık ve huzur diledi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yeni yıl dolayısı ile kutlama mesajı yayımladı. Kutlama mesajında, 2024 yılında vatandaşların kendilerine vermiş olduğu güvenle, büyük bir sorumluluğu üstlendiklerini belirten Duman, şunları kaydetti:

"Şimdi geçmişteki birikimlerimizden ilham alıp geleceğe umutla bakarak, daha güzel yarınlar inşa etmek için çok heyecanlıyız. Çünkü 2025 yılı emeklerimizin karşılığını alacağımız, projelerin ve kurdele kesimlerinin yılı olacak.

Buca'nın her köşesini daha yaşanılır bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizler, birlikte büyüyen, birlikte güçlenen insanlarız. Her birinizin katkısı Buca için çok büyük bir değer taşıyor. Bu yıl umutla yeni yıldaki başlangıçların kapısını hep birlikte aralayalım. Dayanışmayla, sevgiyle ve kararlılıkla tüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. En büyük amacımız yarınlara çok büyük bir miras bırakmak. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2025 yılının tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini tüm kalbimle diliyorum."

Kaynak: ANKA

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