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Budaklı Kaplıcası Uyarısı

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Budaklı Kaplıcası'ndaki su, solunum yoluyla zararlı etkiler oluşturuyor. Dikkatli olunmalıdır.

09.12.2024 13:14
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Budaklı Kaplıcası'yla ilgili uyarı: "Solunum yoluyla zararlı etkiler oluşturabilir"

-"Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekmekte"

-"Solunum yoluyla zararlı etkiler oluşturabilir"

BİTLİS - Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Cihan Önen, Budaklı Kaplıcası suyunda yaptığı ölçümler neticesinde suyun içinde yabancı maddeler olduğunu gördüğünü ve bu durumun özellikle solunum yoluyla zararlı etkiler oluşturabileceğini söyledi.

Budaklı Kaplıcası'yla ilgili çalışan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Cihan Önen, kaplıcanın suyunda yaptığı ölçümler neticesinde suyun içinde yabancı maddeler olduğunu belirlediğini ve bu durumun özellikle solunum yoluyla zararlı etkiler oluşturabileceğini ifade etti. Önen, "Bitlis ilimizin pek çok doğal güzellikleri var. Bunlardan biri de Budaklı Kaplıcası'dır. Bitlis halkı buraya gelmektedir. Buraya şifa ve keyif için gelenler var. Güzellikleri bünyesinde barındırmasının yanında bir takım tehlikeleri de bünyesinde barındırmaktadır. Burada yer yer dönemsel olarak zehirli gazlar birikmektedir. Bizler bunu gözlemledik. Bunun yanında halkta da buna benzer gözlemler var. Özellikle kapalı yerlerde, mescit gibi yerlerde zehir birikmesi daha fazla olmaktadır. Gazlar havadan daha ağır olduğu için yerde daha fazla birikiyor. Kafanızı yere eğdiğinizde yere yakın bölgelerde çok daha fazla zehir konsantrasyonu var. Yakın zamanda da bizler birkaç arkadaşımızla birlikte buna tanık olduk. Arkadaşlarımız mescide girdikleri zaman bundan etkilenerek kendilerini dışarı attılar. Yoğun bir zehirlenme yaşadılar. Öksüre öksüre dışarı çıktılar. Özellikle bu zehrin salını olduğu zamanlarda çocuklar ve yaşlılar dikkatli olmalıdırlar. Çünkü onlarda etkileri daha fazla olmaktadır. Bunun yanında KOAH hastalığı ve akciğer rahatsızlıkları, hipertansiyon hastalığı olanlar da dikkat etmelidir. Az miktarda boğaz tahrişi oluyor. Bizler bunu gördük. Ancak daha ileriye gidilirse, kapalı yerlerdeki zehirlenmeler, kişide bilinç kaybına kadar gidebilmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekmektedir. Şifa bulayım derken ortaya farklı durumlar çıkmasın" diye konuştu.

Önen, elindeki ölçüm cihazıyla sadece hidrojen sülfür ölçümü yapabildiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada pek çok noktada farklı gazlar çıkabilir. Özellikle kükürt dioksit, radon ve metan gazı gibi. Bizim elimizdeki cihaz hidrojen sülfür gaz ölçümü yapıyor. En tehlikeli gazlardan biridir. Bu bölgede düzenli olarak ölçümlerin yapılması gerekiyor. Halk sağlığı açısından da önem arz ediyor. Gazlar suyun sıcaklığı, gaz durumu ve havanın sıcaklığı gibi durumlarda farklı çıkabilir. Burada zaman zaman ölçümler yapılarak gaz salınımının fazla olduğu zamanlar tespit edilerek vatandaşlara da bu dönemlerde dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılabilir."

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Volkan Öztürk ise konunun takipçisi olacaklarını belirterek, "Konuyla ilgili Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı olarak bizlerde gerekli inceleme ve tetkikleri yapacağız. Kaplıcanın halk sağlığını tehdit edici bir unsur olup olmadığı konusunda vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirilme yapılacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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