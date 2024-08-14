Bugün Hava Sıcaklıkları Yükseliyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün hava sıcaklıkları batı ve kıyı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise yarın öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. MGM, kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Sıcaklıklar 9 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Aydın, Manisa ve Şanlıurfa 42, Denizli, Kahramanmaraş ve Batman 41, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır 40 derece olacak.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 35, en düşük 20; İstanbul'da en yüksek 33, en düşük 25; İzmir'de en yüksek 35, en düşük 27 derece olacak.