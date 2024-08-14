Bugün Hava Sıcaklıkları Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bugün Hava Sıcaklıkları Yükseliyor

Geniş Video İzle

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün hava sıcaklıkları batı ve kıyı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Sıcaklıklar 9 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak.

14.08.2024 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün hava sıcaklıkları batı ve kıyı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise yarın öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. MGM, kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Sıcaklıklar 9 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Aydın, Manisa ve Şanlıurfa 42, Denizli, Kahramanmaraş ve Batman 41, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır 40 derece olacak.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 35, en düşük 20; İstanbul'da en yüksek 33, en düşük 25; İzmir'de en yüksek 35, en düşük 27 derece olacak.

Kaynak: ANKA

Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugün Hava Sıcaklıkları Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:58 Mourinho, ’’Şampiyonlar Ligi’ni asla kazanamazdık’’ dedi, taraftarlar çılgına döndü Mourinho, ''Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık'' dedi, taraftarlar çılgına döndü
09:51 Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları yine değişiyor Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
06:59 Malatya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 22 yaralı var Malatya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 22 yaralı var
16:04 Doktolar’ın Ela’sına bakın Bir öğününü paylaştı, dillere düştü Doktolar'ın Ela'sına bakın! Bir öğününü paylaştı, dillere düştü
16:03 Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
15:56 Eyüpspor, Aboubakar ile ilgili transfer iddialarını yalanladı Eyüpspor, Aboubakar ile ilgili transfer iddialarını yalanladı
15:47 Allah kimsenin başına vermesin Düğünde gelini kucağına alan damadı bekleyen kötü son Allah kimsenin başına vermesin! Düğünde gelini kucağına alan damadı bekleyen kötü son
15:33 Cezaya tepki gösteren sürücü polisin isteğini duyunca dondu kaldı Cezaya tepki gösteren sürücü polisin isteğini duyunca dondu kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 10:21:06. #1.11#
SON DAKİKA: Bugün Hava Sıcaklıkları Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement