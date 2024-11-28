Bukele Metal Madenciliği Yasağını Eleştirdi

Güncel

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 7 yıldır uygulanan metal madenciliği yasağını eleştirdi.

Bukele, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu yasağı "saçma" olarak niteledi.

El Salvador'un dünyada metal madenciliğini tamamen yasaklayan tek ülke olduğunu belirten Bukele, "Tanrı tarafından bahşedilen bu zenginlik, halkımıza eşi benzeri görülmemiş ekonomik ve sosyal kalkınma sağlamak üzere sorumlu bir şekilde kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

Bukele, ülkesinin "potansiyel olarak dünyada kilometrekare başına düşen en yüksek yoğunluklu altın yataklarına" sahip olduğunu kaydetti.

Ülkede altın çıkartılabilecek "potansiyel alanın sadece yüzde 4'ünde yapılan çalışmalarda 131 milyon 565 dolar değerinde altın tespit edildiğini" belirten Bukele, bu rakamın El Salvador'un gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 380'ine denk geldiğini ifade etti.

Bukele ayrıca, toplam potansiyelin 3 trilyon doları aşabileceğini aktardı.

El Salvador 2017 yılında yer üstünde ve altında tüm metal madenciliğini yasaklamış, Katolik Kilisesi de dahil olmak üzere geniş bir koalisyon da ülkenin su kaynaklarını kirlenmeye karşı koruma gerekçesiyle bu yasağı desteklemişti.