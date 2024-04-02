Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, belediye başkanlığını kazanan Necmi Sıbıç'a görevi devretmeye hazır olduklarını belirtti.
Yakar, gazetecilere, Bulancak halkının iradesinin sandığa yansıdığını vurguladı.
Sandıktan çıkan sonucun millete ve ilçeye hayırlı olmasını dileyen Yakar, şunları kaydetti:
"Seçmenin kararı başımızın üzerindedir. Millet net bir şekilde bu seçimin galibini Necmi Sıbıç olarak ilan etmiştir. Yine milletimiz çok ilginçtir ki bu seçimin denetleme yetkisini de bir güven sorunu görmüştür ki denetlemede belediye meclisinin çoğunluğunu da yine AK Parti ile MHP'ye yani Cumhur İttifakı'na vermiştir. Her ikisi de milletin iradesidir, her ikisine de saygı duyuyoruz. Bu bağlamda biz de arkadaşlarımız mazbatalarını alsın, görevi kendimiz devredeceğiz, bekliyoruz."
Yakar, Bulancak'ın menfaatine olan her kararın mecliste bir problem olmayacağını da ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, Necmi Sıbıç'a görevi devretmeye hazır - Son Dakika
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 32.845'e ulaştığını açıkladı.
Bursa'nın Uludağ'ın eteklerindeki İnkaya Mahallesi'ndeki bir villada çıkan yangında bulunan cesedin, villanın bahçıvanı olan Ali V. tarafından öldürülen arkadaşı Mustafa Ş.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Ali V., cesedi yok etmek için yangın çıkarttığı sırada ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Cinayet Büro Amirliği, olayın perde arkasını araştırırken, Ali V. cinayeti itiraf etti ve tutuklama kararı verildi.
FAW Grup, bu yılın ilk çeyreğinde araç satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 arttığını bildirdi. Grupun toplam satışlarının 100.300 adedini oluşturan Hongqi marka otomobilin satışları ise yüzde 64,3 artış gösterdi.
Gazze'de yardım faaliyetlerinde bulunan World Central Kitchen (WCK), İsrail'in hava saldırısı sonucu 7 personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı. WCK'nın kurucusu José Andrés, çalışanların İsrail ordusunun hava saldırısında öldüğünü belirtti. Yardım kuruluşunun saldırıyla ilgili yaptığı son açıklamaya göre yardım görevlileri WCK logolu araçlarla seyahat ederken saldırıya uğradılar. WCK, bölgedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, kaçak sigara, nargile tütünü ve diğer kaçak eşyalar ele geçirildi.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda, aranan şahıslar listesinde yer alan M.Y.T. isimli şahıs yakalandı. M.Y.T., silahlı tehdit, kasten yaralama, uyuşturucu madde bulundurma, hırsızlık gibi suçlardan toplamda 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yakalanan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kurayla belirlenecek. CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı. Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi. İlçenin belediye başkanı, bugün kurayla belirlenecek.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U-14 Türkiye Şampiyonası, 22-28 Nisan tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirilecek. 16 takımın katılacağı turnuvanın kura çekimi ise daha sonra yapılacak.
İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan 12 katlı bir binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binada mahsur kalanlar olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor. Yangında ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?