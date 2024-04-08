Bulancak Belediyesi, yeni dönem için ilk toplantısını gerçekleştirdi

Bulancak Belediyesi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Necmi Sıbıç başkanlığında Belediye Meclis salonunda yapılan toplantıya, AK Parti ve CHP'li meclis üyelerinin tamamı katıldı.
Sıbıç, ilçeye hep birlikte en iyi hizmeti yapmak için çalışacaklarını belirterek, "Bundan sonra hepimiz Bulancak partiliyiz. Yeni dönemimiz hepimize hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin." dedi.
Geçici divan katipliği görevine Erhan Yüksekdağ ve Kahraman Anapa'nın seçildiği toplantıda, 2 yıl süreyle görev yapacak 2 asil ve 2 yedek meclis katip üyesi gizli oyla seçildi.
Oylama sonucuna göre Şafak Şahin ve Tayfur Özgen asil, Rahman Aybar ve Erhan Yüksekdağ yedek üyeliklere seçildi.
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