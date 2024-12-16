Bulancak'ta Yangın: 1 Ölü

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Giresun'un Bulancak ilçesindeki evde çıkan yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kovanlık Beldesi Güzelyurt Mahallesi'nde Ömer Pekdemir'e (60) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Pekdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.