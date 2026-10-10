Bulog'un çeltik alımı 8 Ekim itibarıyla 4,11 milyon tona ulaşıp rekor kırdı - Son Dakika
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Bulog'un çeltik alımı 8 Ekim itibarıyla 4,11 milyon tona ulaşıp rekor kırdı

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Bulog\'un çeltik alımı 8 Ekim itibarıyla 4,11 milyon tona ulaşıp rekor kırdı
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Bulog Genel Müdürü Ahmad Rizal Ramdhani, çeltik alımının 8 Ekim itibarıyla 4,11 milyon tona ulaşarak hükümetin 4 milyon tonluk hedefini aştığını açıkladı. Alım, 2025'teki 3,19 milyon tonu ve 2012'deki 3,65 milyon tonluk rekoru geçti; Bulog alım ağını ve depolamayı güçlendirecek.

CAKARTA, 10 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'da yerel çiftçilerden satın alınan çeltik miktarı 8 Ekim itibarıyla 4,11 milyon tona ulaşarak, hükümetin yıl geneli için belirlediği 4 milyon tonluk hedefi aştı.

Devlete ait lojistik şirketi Bulog'un Genel Müdürü Ahmad Rizal Ramdhani cuma günü yaptığı açıklamada, alım miktarının 2026 yılı için hükümet tarafından belirlenen hedefin yüzde 102'sine ulaştığını söyledi.

Rizal, bu yılki alım miktarının 2025'te kaydedilen 3,19 milyon tonu aştığını ve Bulog'un 2012'de kaydedilen 3,65 milyon tonluk önceki rekoru geride bıraktığını belirtti.

Rizal, hasat dönemlerinde alımları desteklemek ve çiftçiler için tahıl fiyatlarını istikrara kavuşturmak amacıyla Bulog'un üretim bölgelerindeki satın alma ağlarını güçlendirerek ve depolama tesislerini geliştirerek alım mekanizmalarını iyileştirmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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