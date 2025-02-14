Burhan: Silahlı Gruplarla Müzakere Yok

Güncel

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Umdurman'da askeri bölgeyi denetlerken, devlete ve halka karşı silaha sarılanlarla müzakere veya uzlaşma yapılmayacağını söyledi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Abdulfettah el-Burhan, başkent Hartum'un batısındaki Umdurman'da bulunan askeri bölgeyi teftiş etti.

Burhan, burada yaptığı konuşmada, "Silahlı kuvvetler, silah taşıyan ve onur savaşında yanlarında savaşan hiç kimseyi yalnız bırakmayacak ve ülkedeki her türlü siyasi projeye ortak olacak. Kimseyi dışlamayacağız." dedi.

"Devlete ve halka karşı silaha sarılanlarla müzakere veya uzlaşma yapılmayacak." ifadelerini kullanan Burhan, ülkenin son karış toprağı Hızlı Destek Kuvvetlerinden (HDK) temizlenene kadar zafer yolunda yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

Öte yandan Sudan ordusu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da içinde bulunduğu başkentin merkezi üzerindeki kontrolünü genişletmek için ilerlemesini sürdürüyor.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3,5 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.