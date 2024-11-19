Burhan: Sudan Egemen Bir Ülke - Son Dakika
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Burhan: Sudan Egemen Bir Ülke

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Sudan'ın egemenliğini vurgulayarak savaşın çözümünü HDK'nın ortadan kaldırılmasında görüyor.

19.11.2024 18:17
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PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkesinin egemen bir ülke olduğunu ve dış emirleri kabul etmediğini söyledi.

Sudan'ın doğusundaki Port Sudan şehrinde "Savaşın Zorluklarına Karşı Gelmek İçin İlk Ekonomi Konferansı" düzenlendi.

Konferansa, Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, çok sayıda bakan, vali ve üst düzey yetkilinin yanı sıra büyükelçiler ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

Burhan, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, ülkede devam eden savaşa işaret ederek, "Savaşı bitirmenin yolu Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ortadan kaldırılmasıdır." dedi.

Burhan, "HDK milisleri ve ona destek verenler ortadan kaybolacak, siyasi alana bir daha asla girmeyecek ve tarihin çöplüğüne gidecekler." diye konuştu.

Sudan'ın dışarıdan gelen emirleri kabul etmeyen egemen bir devlet olduğunu dile getiren Burhan, ülkesinin dünyayla kavga etmek istemediğini ama halkın çıkarlarını gözetmek zorunda olduklarını vurguladı.

Burhan, Sudan'daki sorunun çözümünün Sudanlılar arasında diyalog yoluyla içeriden sağlanacağını ifade etti.

Sudan'ın dış dünyayla ilişkilerinin, savaşın seyrine ve ülkelerin Sudan'a yönelik konumlarına bağlı olacağını söyleyen Burhan, bazı ülkelerin Sudan'a yönelik tutumlarının "düşmanca" olduğunu, bazılarının ise "gri" kaldığını belirtti.

Burhan, siyasi güçlere birlik olma ve kavgalardan uzak durma çağrısı yaparak, "Şimdi savaş zamanı. Milislerin (HDK) çekilme, vatandaşların evlerine geri dönme, insani yardımları sağlama zamanı. Ardından siyasi işler zamanı gelir. Güvenlik ve siyasi yolları karıştırmamak lazım." diye konuştu.

Burhan, HDK'yi yendikten sonra iktidardan ayrılmaya tamamen hazır olduğunun da altını çizdi.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'da çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, sudan, Son Dakika

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