Burhaniye'de Dünya Ormancılık Günü Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burhaniye'de Dünya Ormancılık Günü Etkinlikleri

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası dolayısıyla 'Orman Vatandır' sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Burhaniye'de fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinliğe çeşitli yetkililer ve öğrenciler katıldı, doğa ile ilgili farkındalık yaratıldı.

26.03.2025 17:34  Güncelleme: 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası dolayısıyla "Orman Vatandır" sloganıyla ülke genelinde düzenlenen fidan dikim etkinlikleri çerçevesinde Burhaniye'de de fidanlar toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların koordinesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında doğaya nefes olacak binlerce fidan dikildi.

Burhaniye'de de Taylıeli Kırsal Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Burhaniye Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz, ilçe jandarma teşkilatı, öğretmenler ve Kızıklı, Şarköy ile Bahadınlı Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Program, Kızıklı Ortaokulu öğrencilerinin doğa ile ilgili farkındalık yaratan müzik dinletisi ile başladı. Ardından yetkililer tarafından fidan dikimiyle ilgili eğitim verdi, katılımcılar fidanlarını toprakla buluşturdu.

Kaynak: ANKA

Burhaniye, Etkinlik, 21 Mart, Güncel, Eğitim, Tarım, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhaniye'de Dünya Ormancılık Günü Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı

17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:29 Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
07:16 İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
01:36 Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
01:32 16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
00:56 Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
23:55 İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 18:38:18. #7.12#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Dünya Ormancılık Günü Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement