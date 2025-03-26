Burhaniye'de Dünya Ormancılık Günü Etkinlikleri

(BALIKESİR) - 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası dolayısıyla "Orman Vatandır" sloganıyla ülke genelinde düzenlenen fidan dikim etkinlikleri çerçevesinde Burhaniye'de de fidanlar toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların koordinesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında doğaya nefes olacak binlerce fidan dikildi.

Burhaniye'de de Taylıeli Kırsal Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Burhaniye Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz, ilçe jandarma teşkilatı, öğretmenler ve Kızıklı, Şarköy ile Bahadınlı Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Program, Kızıklı Ortaokulu öğrencilerinin doğa ile ilgili farkındalık yaratan müzik dinletisi ile başladı. Ardından yetkililer tarafından fidan dikimiyle ilgili eğitim verdi, katılımcılar fidanlarını toprakla buluşturdu.