Burhaniye'de İlçe Protokolü, Vatandaşların Bayramını Kutladı

(BALIKESİR) - Burhaniye'de ilçe protokolünün katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ziyaret ettiği huzurevi ve hastanede vatandaşların bayramını kutladı.

Burhaniye'de Şehit Turhan Bayraktar Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine; Kaymakam İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Garnizon Komutanı Binbaşı Yusuf Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, Burhaniye Cezaevi Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Engin Demir, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Ozan Çatık, CHP İlçe Başkanı Aylin Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban, Ayten Tuna ve Tamer Midilli, Burhaniye Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve diğer ilçe protokolü temsilcileri katıldı.

Parkta düzenlenen törende, ilçe protokolü halkla bayramlaşarak bayramlarını kutladı. Vatandaşlarla bayramlaşan protokol, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kenan Sucuoğlu Huzurevi ve ardından Burhaniye Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Huzurevi ve hastane ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Deveciler, bayramlarını kutladı.