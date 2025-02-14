Burhaniye'de Kadınlar Buluşması Gerçekleşti - Son Dakika
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Burhaniye'de Kadınlar Buluşması Gerçekleşti

Burhaniye Belediyesi ve Kadın Meclisi, Hacıahmet ve Yunus Mahalleleri'nin sakinleriyle bir araya gelerek kadınların sosyal ve psikolojik destek süreçlerini ele aldı. Toplumsal dayanışmayı artıracak çalışmalar üzerinde duruldu.

14.02.2025 09:35  Güncelleme: 10:46
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(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadınlar Buluşması'na ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda meclis üyeleri, Hacıahmet ve Yunus Mahalleleri'nin sakinleriyle Burhaniye Belediyesi Kitap ve Sanat Evi'nde bir araya geldi.

Buluşmaya, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Belediye Meclis Üyesi Çiğdem Karasakal Avcu, Burhaniye Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Vekili Seda Taşkent ile Burhaniye Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Zehra Yüce, Hacıahmet Mahallesi Muhtarı Engin Menemen ve Yunus Mahallesi Muhtarı Hüseyin Akbaş, Burhaniye Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Süheyla Okur ve kadın meclisi üyeleri, Kadın Danışma Merkezi'nde görevli sosyolog ve sosyal hizmet uzmanı Deniz Akcan Orcan ile psikolojik danışman Zerya Demir ve mahalle sakinleri katıldı.

Toplumsal dayanışmayı artıracak çalışmalar ele alındı

Düzenlenen buluşmada, Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nin yürüttüğü çalışmalar ve sağlanan hizmetler, halk meclislerinin önemi ve mahalledeki temsilcilerin çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Toplumda yaşanan sorunlarla ilgili vatandaşlarla görüş ve önerileri alınarak, fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca kadınların sosyal ve psikolojik destek alma süreçleri değerlendirilerek, toplumsal dayanışmayı artıracak çalışmalar ele alındı.

Kaynak: ANKA

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