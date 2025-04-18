Burhaniye'de Kadınlar Buluşması Gerçekleşti

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen buluşmalar kapsamında Mahkeme Mahallesi sakini kadınlar, Boğalı Park'ta bir araya geldi.

Mahkeme Mahallesi'nde düzenlenen kadınlar buluşması; Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Belediye Meclis üyesi Çiğdem Karasakal Avcu, Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Vekili Seda Taşkent, Muhtarlık İşleri Müdürü Zehra Yüce, Burhaniye Kent Konseyi Kadın Meclisi ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Buluşmada, Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nin yürüttüğü çalışmalar ve sağlanan hizmetler, halk meclislerinin önemi ve mahalledeki temsilcilerin çalışmalarına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Toplumda yaşanan sorunlar ile ilgili vatandaşlarla görüş ve önerileri alınarak fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı kapsamında kadınların sosyal ve psikolojik destek alma süreçleri değerlendirilerek toplumsal dayanışmayı artıracak çalışmalar ele alındı.