Burkina Faso'da Yoğun Bakım Eğitimi - Son Dakika
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Burkina Faso'da Yoğun Bakım Eğitimi

02.08.2025 10:32
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Türk Yoğun Bakım Derneği, Burkina Faso'da 200’ü aşkın hekime yoğun bakım eğitimi düzenledi.

Türk Yoğun Bakım Derneği ve Türkiye Organ Nakli Vakfı işbirliğiyle Burkina Faso'da görev yapan 200'den fazla yerel hekim ve sağlık çalışanına yönelik Temel Yoğun Bakım Eğitim Programı düzenlendi.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Doç. Dr. Fethi Gül, başkent Vagadugu'da Türk hekimler tarafından gerçekleştirilen eğitimle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Gül, Burkina Faso'da Türk doktorların öncülük ettiği, ülkenin ilk böbrek nakli operasyonunun ardından iki gün süren bir eğitim programı düzenlediklerini belirtti.

Program dahilinde 200'ün üzerinde Burkina Fasolu meslektaşlarına yoğun bakımın temel prensiplerini, uyguladıkları tedavileri ve güncel yaklaşımları özetleyerek sunmaya çalıştıklarını ifade eden Gül, "Yoğun bir programdı. Çok başarılı ve çok etkili geçtiğini düşünüyoruz. Hem eğiticiler hem de buna katılan yerel hekimlerin ciddi bir interaktif programda görev aldığını görmüş olduk." diye konuştu.

Bu tür faaliyetlerin önemine değinen Gül, şunları kaydetti:

"Buralara kadar gelip buradaki genel konsepti anlatmanın, özellikle hem organ destek sistemleri konusunda hem de temel yoğun bakım eğitimi açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Geri dönüşler de olumlu. Bu eğitimlerin devam etmesi hem global anlamda ülkemizin etkinliği açısından hem de buradaki hekimlerin güncel bilgilere ulaşması için önemli."

"Ülkenin sağlık sisteminin güçlendirilmesinde son derece önemli"

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci de yoğun bakımın, organ nakliyle yakın ilişkisinin olduğunu ve birçok branşı içinde barındırdığını dile getirdi.

Yoğun bakım hizmetlerinin gelişmişliğinin, o ülkenin sağlık hizmetlerinde geldiği noktayı gösterdiğine dikkati çeken Kahveci, "Yoğun bakım hizmetlerinin iyileştirilmesinde insan kaynaklarının yani sağlık profesyonellerinin niteliklerinin artırılması, profesyonel gelişimlerinin sağlanması, ülkenin sağlık sisteminin güçlendirilmesinde son derece önemlidir. Bu nedenle Burkina Faso Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde paydaşımız Türk Yoğun Bakım Derneğinin hazırladığı temel yoğun bakım kursu, Burkina Faso'da yoğun bakım alanında çalışan doktor ve hemşireler için önemli bir fırsat sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kahveci, buradaki yoğun bakım hizmetlerinin niteliğinin artmasının, buradaki insanların daha güçlü, daha erişilebilir sağlık hizmetine kavuşması anlamına geldiğini belirtti.

Bu noktada Türk sağlık ekiplerinin buraya bir dokunuş yapmasının insani açıdan kıymetli bir hadise olduğuna vurgu yapan Kahveci, şunları kaydetti:

"Uluslararası alana çıkmak kolay bir şey değil, ciddi lojistik ve bütçe ayırmak gerekiyor. Bu noktada önemli kuruluşlarımızdan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), zaten dünyanın pek çok ülkesinde kendini gösteriyor. Burkina Faso'daki bu hafta Türk sağlık delegasyonunun tüm aktivitelerinde ve özellikle bu yoğun bakım kursunda TİKA önemli destekler sağladı ve bizim ana partnerimiz oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz."

Eğitimin ardından katılımcılara sertifika verildi.

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Böbrek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da Yoğun Bakım Eğitimi - Son Dakika

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