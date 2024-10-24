Büşra Bibi Tahliye Oluyor

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Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın eşi Büşra Bibi, hakkındaki yolsuzluk davasında kefaletle serbest bırakılması kararının ardından, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Han'ın başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve bunları sattığı gerekçesiyle yargılandığı davada tutuklu bulunan Bibi'nin avukatları, müvekkillerinin Rawalpindi kentindeki yüksek güvenlikli cezaevinden salıverildiğini duyurdu.

Yerel basındaki haberlerde, Bibi'nin, tahliyesinin ardından başkent İslamabad'daki evine ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan, İmran Han'ın avukatları, aynı yolsuzluk davasında yargılanan eski başbakanın da kefaletle serbest bırakılması talebiyle mahkemeye dilekçe verdi.

İslamabad Yüksek Mahkemesi (IHC), dün Bibi'nin, yolsuzluk davasında tutuklanmasından yaklaşık 9 ay sonra kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.

Han ve Bibi, 31 Ocak'ta, Han'ın başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerle ilgili yolsuzluk davasında suçlu bulunarak 14'er yıl hapis cezasına mahkum edilmiş ancak nisanda mahkumiyetleri askıya alınmıştı.

Yargılandığı yolsuzluk davasında verilen tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilen Han, çeşitli suçlardan yargılandığı davalar sebebiyle geçen yıldan bu yana cezaevinde bulunuyor.