Büyükakın'dan Berat Kandili Mesajı

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, sevgi, merhamet ve kardeşlik duygularıyla dolu bir dünya dileyen Büyükakın, bu gecenin, duaların göğe yükseldiği, iyiliklerin çoğaldığı, mazlumların umutla Rabb'ine sığındığı müstesna bir vakit olduğunu anlattı.

Büyükakın, zulmün, adaletsizliğin ve vicdansızlığın kuşattığı dünyada merhameti büyüten, iyiliği çoğaltan insanlar olmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dualarımız, başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimiz için olsun. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. Rabbimiz, dualarımızı kabul etsin, gönüllerimizi huzurla doldursun. Affedildiğimiz, bereketle kuşatıldığımız bir gece olması dileğiyle, sağlık, esenlik ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Berat Kandilimiz mübarek olsun."