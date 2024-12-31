Büyükçekmece'de Engelli Öğrencilerle Ağaç Dikimi Etkinliği Düzenlendi

Güncel

(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi Engelli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim alan engelli öğrenciler ile yeni yıl kutlama etkinliklerine katılan Başkan Hasan Akgün, etkinlik sonunda öğrenciler ile birlikte ağaç dikti.

Her yılın son günü ilçenin farklı bölgelerine onlarca ağaç diken Büyükçekmece Belediyesi, bu yıl da geleneği bozmadı. 2024 yılının son gününde Muratçeşme ve Mimaroba mahallelerine 25 adet ıhlamur, manolya ve ginkgo ağacı dikildi. Büyükçekmece Belediyesi Engelli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki engelli öğrenciler ile birlikte yıl sonu etkinliğine katılan Başkan Akgün, öğrenciler ve ailelerinin yeni yıllarını kutladı.

Başkan Akgün, Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin 2025 yılını "Doğaya Dönüş" yılı olarak ilan ettiğini hatırlatarak, "Bugün Büyükçekmece engelliler eğitim ve iş merkezinde ağaçlarımızı diktik çünkü yarın artık 2025'e merhaba diyoruz, aynı zamanda Büyükçekmece ilçesinde belediye meclis kararıyla 2025 yılı doğaya dönüş yılı olarak ilan edilmiştir. Doğaya dönüş demek işte ağaç dikmek, yeşili arttırmak, doğaya sahip çıkmak, kuşuyla kurduyla, canlısıyla cansızıyla tümüyle doğayı korumaktır. 2025 yılı her şeyden önce barış, huzur, mutluluk ve özgürlük yılı olsun" diye konuştu.