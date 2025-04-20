Büyükçekmece'de Silah Ticareti Operasyonu

Büyükçekmece'de, yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan'da Büyükçekmece Gölboyu Caddesi'nde seyreden aracı şüphe üzerine durdurdu.
Araçta bulunan G.G'nin üst aramasında, silah ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin silahları ikametinde sakladığı tespit edildi.
Adrese düzenlenen operasyonda, 8 av tüfeği, 5 pompalı tüfek, 5 tabanca, 17 av tüfeği şarjörü, 7 tabanca sürgü kapağı, 4 kabza takımı, 2 tabanca şarjörü, 12 icra yayı, 4 tabanca namlusu, 27 fişek, tabanca kabza kapağının yanı sıra çok sayıda yay ve piston parçası ele geçirildi.
Şüpheli G.G. hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
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