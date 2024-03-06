Büyükçekmece'de Tarihi Ahşap Bina Yangını Söndürüldü

Büyükçekmece'de metruk halde bulunan 3 katlı tarihi ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet 2. Caddesi'nde metruk halde bulunan 3 katlı tarihi ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, binada hasar oluştu.
Yangında ölen ve yaralanan olmadı.
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