Büyükçekmece'de Yangın Söndürüldü

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Büyükçekmece'de, üç katlı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi Hadımköy- İstanbul Caddesi'ndeki üç katlı iş yerinin bodrum katındaki kumaş yıkama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla yayılan alevler iş yerinin birinci ve ikinci katındaki teneke imalathanesine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu.