Büyükelçiler Konferansı'nda Savunma Paneli

Başkentte düzenlenen 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında "Savunma ve Dış Güvenlik" paneli gerçekleştirildi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, panel kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu ağırladığı bildirildi.
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