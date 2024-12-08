Buz Üstünde Horon Eğlencesi

Tokatlı gençlerden tehlikeli horon
TOKAT - Yüzeyi buz tutan Kurt Gölü'nün üstüne çıkan gençler, horon oynayarak soğuk havayı eğlenceye dönüştürdü.
Tokat'ın Reşadiye ilçesi Kızılcaören beldesi yakınlarında bulunan Kurt Gölü'nün yüzeyi etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu. Çevresi çam ormanlarıyla kaplı olan göl, kışın suyla dolarken yazın mesire alanı olarak kullanılıyor. 15 santim kalınlığında buz tutan göl yüzeyine çıkan gençler, horon oynayarak bu doğal manzaranın keyfini çıkardı.
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