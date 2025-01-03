Buz ve Kar Temalı Tren Seferde

HARBİN, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin Demiryolları Harbin Grubu'nun ilk buz ve kar turizmi temalı treni, perşembe günü sefere başladı. Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'den güneydeki Yabuli kentine doğru hareket eden K5197 numaralı tren, farklı temalarda dekore edilmiş kabinleriyle yolculara fotoğraf çekme deneyimi sunuyor.
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