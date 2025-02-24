Buzlu Yolda Kayarken Gülümseten Diyaloglar - Son Dakika
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Buzlu Yolda Kayarken Gülümseten Diyaloglar

Ordu'da gençler, kar yağışının keyfini çıkarırken iş makinesi operatörüyle komik bir diyaloga girdi. '5 yıl sonra kar yağmış, keyfimizi niye bozuyorlar' diyerek duruma tepki gösterdiler.

24.02.2025 23:18
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Buz tutan yolda kayan gençler ile operatör arasında güldüren diyalog

"5 yıl sonra kar yağmış, keyfimizi niye bozuyorlar"

ORDU - Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrası buz tutan yolu açmak için gelen iş makinesi operatörü ile yolda kayan gençler arasında geçen diyalog tebessüm ettirdi.

İli etkisi altına alan ve günlerdir devam eden kar yağışı bazı noktalarda hayatı olumsuz etkilerken, bazı noktalarda ise eğlenceye dönüştü. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını yürütürken, gelen ihbarda doğrultusunda olaylara müdahale ediyor, kapalı durumdaki yolları kardan temizliyor.

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde buzla kaplanan yolu temizlemeye giden Ordu Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, gençlerin engeline takıldı. 508. Sokak'ta kar yağışı ve eğimli yolu fırsat bilen gençler, yolu kayak pistine çevirdi. Yolu temizlemek isteyen iş makinesi operatörü ile gençler arasında ise ilginç diyaloglar yaşandı.

"5 yıl sonra kar yağmış, keyfimizi bozuyorlar"

İş makinesi operatörüne seslenen ve şivesi ile dikkat çeken gençlerden biri, "5 yılın sonunda bir kar yağmış, zaten seneye üniversiteye gideceğiz, daha burayı nerde göreceğiz. Şurada kayıyoruz, insanların keyfi yüzünden tüm zevkimiz bölünüyor, derdimiz bu. Bu yolu niye açıyorlar, hangi araba çıkabilecek? Diki neden bozuyorlar? Bu kadar adamın keyfini niye bölüyorlar, herkes burada kayıyor, bu çocuklar daha kaç yıl kar görecek" dedi.

Başkan Güler'den gülümseten paylaşım

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, gençlerin o anlara yönelik videolarını sosyal medya hesabından paylaşarak, " Gençleri kızdırmak istemeyiz ama yolların temizlenmesi gerekiyor. Kusura bakmayın gençler" notunu düştü.

Kaynak: İHA

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